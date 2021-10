Made in France : papier de soie, un luxe qui se déchire

Le papier de soie murmure, chante lorsqu'il est froissé et malmené sous nos doigts. "Ce papier, on l'aime, il nous parle. Il y a énormément de poésie dans le papier de soie", nous confie un connaisseur. Cette poésie est venue de Montségur-sur-Lauzon. Au cœur de la Drôme provençale nichait entre des champs de lavande et une rivière, un des plus petits moulins à papier de France, le dernier à fabriquer des papiers de soie. Tout commence comme une recette de cuisine, la pâte à papier de pins, de sapins, est mélangée à celle d'eucalyptus. 150 couleurs peuvent sublimer le papier de soie. Les teintures se font dans la masse, et les colorants sont principalement d'origine naturelle. L'entreprise utilise l'eau qui vient directement de la rivière qui coule sous l'usine. Sans eau, il n'y a pas de papier de soie. "La magie de la fabrication du papier, c'est de transformer quelque chose de totalement liquide en quelque chose de tout à fait solide", précise avec fierté Rémi Danglade, maître papetier aux papeteries de Montségur. 65 millions de mètres carrés de papier de soie sont vendus chaque année aux maisons de haute couture, aux marques de prêt-à-porter. Aux fleuristes, ce trésor de la Drôme provençale incarne le raffinement. Il est même parfois imprimé. Quatre millimètres de feuilles sont imprimés par heure dans cette usine. Ce papier va être envoyé dans plus de 53 pays. Son prix moyen est de cinq centimes la feuille, soit 20% de plus qu'un concurrent étranger, mais le papier est Made in France.