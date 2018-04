Made in France : le pari du goût de nos fraises

Les fraises, l'un de notre fruit préféré, commencent à faire leur apparition sur les étals. Et contrairement à il y a quelques années, elles grignotent du terrain. En quatre ans, leurs ventes ont augmenté de plus de 2% sur le marché national. Pour cause, les consommateurs ont décidé de suivre les agriculteurs tricolores qui se sont alliés il y a quinze ans afin de produire des fraises plus sucrées avec de la saveur et du goût. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.