Made in France : la renaissance de la laine

La laine du Tarn et de l'Aveyron est l'un des trésors de l'Occitanie. La famille Lodetti travaille avec passion ce produit depuis 1976. Mais cette filature installée dans le Tarn est l'une des dernières du territoire, alors que cette matière première se trouve à profusion en Occitanie. Transformer dans l'Hexagone la laine en produit fini, c'est déjà possible, mais à petite échelle. Pourtant, la demande, elle, est croissante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.