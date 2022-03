Made in France : un carrelage centenaire toujours aussi tendance

Si un jour, vous entrez dans cette boulangerie de la banlieue lilloise, vous risquez d'être autant attiré par les gâteaux que par les carreaux. Des clients prennent même des photos avec leur chaussure sur les carreaux en céramique. Cette mosaïque fait la fierté du patron d'autant qu'elle a été fabriquée juste à côté. À l'intérieur de ces gros sacs, dans la vidéo en tête de cet article, découvrez la recette des carreaux céramiques 100% français. En poudre, la matière première est composée d'argile, du sable, du feldspath, un minéral et des colorants. En fonction des motifs et des couleurs que l'on veut donner, les poudres sont réparties minutieusement dans des moules avant d'être compressées par une machine spécialisée. Les carreaux artisanaux sont faits sur-mesure pour un client. La majorité des céramiques qui sortent de l'atelier sont moins complexes et réalisées en série à la machine. Mais quelle que soit la méthode de fabrication, il y a un passage obligé comme l'explique Barbara Winckelmans, dirigeante du groupe Winckelmans - Manufacture de carreaux céramiques à Lomme à Lille (Nord), au micro du 20H de TF1. En fonction du degré de personnalisation, le mètre carré coûte de 80 à 450 euros. Malgré ces prix, ces carreaux céramiques, réputés moins salissants car moins pierreux que la concurrence étrangère, séduisent les architectes pour leurs projets haut de gamme. Des hôtels allemands, des restaurants belges, des châteaux en Angleterre... Les 3/4 de la production partent à l'étranger. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Pocry