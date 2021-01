Madrid paralysée par la neige : du jamais vu depuis 50 ans

Les Espagnols de moins de 50 ans n'avaient jamais connu ça. Enseveli sous la neige, Madrid est méconnaissable. Les routes ont tout simplement disparu. Ils ne manquent que les remontées mécaniques pour compléter ce tableau surréaliste. Mais le gouvernement espagnol appelle à la plus grande prudence. La neige ne cesse de tomber et provoque des chutes d'arbres. Tous les agents de la ville sont mobilisés. La situation dure depuis vendredi soir. Toute la nuit, la sécurité civile a libéré des centaines d'automobilistes coincés sur l'autoroute. Dans la capitale, les passagers d'un bus immobilisé ont été obligés de descendre pour le pousser. L'illustration-là encore de toute une région prise de court. Depuis, tous les transports en commun sont à l'arrêt, alors chacun s'organise et prend ses précautions. "Avant que tous les supermarchés ne ferment, il vaut mieux faire quelques provisions pour les prochains jours. Juste au cas où", note une habitante. À l'aéroport Adolfo-Suarez de Madrid , tout est figé. Les vols sont annulés. La nuit dernière, des centaines de voyageurs y ont passé la nuit. En cause, la tempête Filomena, une rencontre entre de l'air froid venu du nord et une dépression. La vague de neige se déplace et touche désormais les Pyrénées-Orientales, mais rien de comparable à Madrid sous 30 cm ce matin, 50 ce soir. Le gouvernement a déjà annoncé que les écoles de la capitale resteront fermées au moins jusqu'à mardi.