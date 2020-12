Magasins de jouets : le rush du dernier week-end avant Noël

À moins d'une semaine de Noël, les magasins de jouets sont pris d'assaut. Plusieurs parents se pressent pour trouver le cadeau idéal pour leurs enfants. Mais avant l'ouverture de l'établissement, Maxime Petrone, directeur de "La grande recré" - Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) réunit et encourage ses collaborateurs car la journée de ce samedi va etre très chargée. L'enseigne attaque le plus gros week-end de l'année. Près de 2 000 personnes sont attendues aujoud'hui. " Tout le monde est là, 100% de l'effectif. On va courrir, on doit gérer parfois trois ou quatre clients à la fois. Mais en meme temps, on aura la satisfaction ce soir du devoir accompli", précise-t-il. Le premier client de la journée est venu tôt. Il sait quel jouet il veut. Mais le mini-terrain de foot qui trônait au milieu des rayons a disparu. Aidé par une vendeuse, il a pu finalement trouver l'objet tant convoité. En moins de trente minutes, les allées du magasin de jouets de Rosny-sous-Bois se remplissent. Mais, il ne faut pas dépasser les 175 personnes, seulement autorisées à l'intérieur. Avec des rayons interminables et des milliers d'idées de cadeaux, il n'est pas facile de choisir. Mieux qu'une lettre au père Noël, la technique est simple, observer l'enfant et acheter ce qui lui plait. "On a envie de faire plus que d'habitude. Et montrer que même s'il y a la maladie, la fête est toujours là. Et voilà, on va quand même fêter Noël", souligne une mère de famille.