Magasins de vêtements : le respect des gestes barrières relève du casse-tête

Les boutiques de prêt-à-porter ne demandent qu'à rouvrir leurs portes. En attendant le 11 mai, le compte à rebours a commencé pour résoudre un casse-tête : comment respecter les gestes barrières dans des espaces restreints ? Dans cette boutique de 40 m², seules deux personnes seront autorisées à entrer en même temps. En plus du port du masque et du lavage des mains, le principal problème reste l'essayage. Les règles sanitaires seront-elles faciles à mettre en place dans des grands magasins ?