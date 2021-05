Magasins, restos, terrasses : ultimes travaux avant la réouverture

Grandes eaux sur les rivières de diamants pour donner le ton d’un sprint jusqu’au 19 mai. Dans un Paris humide, dépeuplé mais toujours actif, le pont de l’Ascension ressemble à un chantier où les paysagistes reprennent du service. “Vu que tout va ouvrir, on a plein d’appels d’offres venant des hôtels, des restaurants pour refaire leurs intérieurs ou leur extérieur”, précise Christopher Bodinot, un paysagiste. L’annonce a sonné l’ouverture de la saison des terrasses. Les menuisiers aussi ont été assaillis par les demandes de structures facilement montables et démontables. La terrasse du restaurant Les Ursulines de Paris pourra accueillir dix personnes au maximum. En appliquant la règle d'occupation à la moitié de la capacité, l’installation de vitres en plexiglas entre les clients n’est pas obligatoire. Ici, la terrasse est prête, mais l’intérieur est encore un atelier qui ne peut rester en l’état, même si le public n’y aura pas accès. Une multitude de chantiers et de camionnettes d’artisans un peu partout. On répare les enseignes, on fleurit les devantures, on rafraîchit les couleurs. Pour certains, la fermeture a duré si longtemps qu’ils en avaient presque perdu les clés. Au restaurant La Bonne Franquette, le temps du confinement a permis de réaliser d’importants travaux et l’on sait que la terrasse ne suffira pas.