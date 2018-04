Magic Wip, un atelier pour découvrir la magie

Situé à Paris, Magic Wip est un nouveau lieu dédié à la magie contemporaine. Dans cet établissement, finis le grand show et les grandes fumées, les artistes réalisent des tours de magie les plus simples. Ils nous font aussi découvrir toutes les facettes de la magie. Les spectateurs pourront également s'initier à la discipline. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.