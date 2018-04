Magou Soukouna et Serge Money, deux avocats aux parcours atypiques

Me Soukouna, issue d'un famille nombreuse a dû arrêter l'école à 16 ans pour s'occuper de ses frères et sœurs. Ce n'est que plus tard qu'elle reprend ses études mais avec un niveau scolaire catastrophique. A côté, elle doit enchaîner les petits boulots pour pouvoir payer ses cours de Droit. Aujourd'hui, elle est une source d'inspiration pour ses plus jeunes frères et sœurs. Me Money, lui, élevé par un père ivoirien, était un élève moyen à l'école. Mais le désir de combattre l'injustice était déjà en lui. Avec l'envie et la motivation, il a atteint son but. Aujourd'hui, le barreau de Paris est une seconde vie pour lui. Il est devenu un avocat pénaliste reconnu dans la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.