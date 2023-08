Maillots, ils vous en font voir de toutes les couleurs !

Classique ou plus original avec des paillettes, c’est la pièce indispensable de l’été. Comment choisissez-vous votre maillot de bain ? "Pas d’une pièce parce que je ne veux pas avoir la marque de bronzage", témoigne cette dame. Désormais, la marque Bikunu propose un maillot de bain qui ne laisse aucune trace de bronzage. Mais peut-on attraper un coup de soleil ? "Il protège votre peau tout en laissant passer que les UV nécessaires au bronzage", explique Luc Dessauvages. Plus de 2 500 maillots sont vendus cette saison. Pour un bronzage uniforme, c'est à compter tout de même : 120 euros pour un bikini et 90 euros pour un short de bain. Mais le maillot n’a pas toujours eu cette allure, quasi-intégrale au début du XXe siècle. Il s’allège dans les années 1980. Depuis, ils ont continué à évoluer. Actuellement, ils changent même de couleur au contact de l’eau. Ce vêtement sait vivre avec son époque. On peut même se baigner tout en ayant votre téléphone. Ce luxe a un coût : 130 euros. Le maillot reste étanche jusqu’à 30 mètres de profondeur. TF1 | Reportage J. Maviert, P. Roubaud, A. Ifergane