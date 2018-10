Maintenir ou non le changement d'heure, le casse-tête européen

Cette nuit du samedi 27 octobre 2018, nous passons à l'heure d'hiver. Ainsi, nous allons devoir remonter nos montres d'une heure. Cependant, il se pourrait que ce soit la dernière fois que nous remontons nos pendules. Les pays européens doivent en effet décider de l'abandon ou du maintien du changement d'horaire. Cela peut paraître simple, mais l'exercice peut être plus compliqué que prévu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.