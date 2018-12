Maintien de l'ordre : des techniques d'intervention peaufinées au fil des âges

Pour faire face aux émeutes, les forces de l'ordre ont dû adapter leur stratégie d'intervention à plusieurs reprises. Ce fût le cas avec les arrestations massives de samedi 8 décembre 2018. Elles sont passées à une réponse plus offensive pour ne pas être débordées. Au fil du temps, elles avaient appris à faire graduellement usage de la force. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.