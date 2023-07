Maintien de l'ordre : la mission impossible ?

Les tirs de mortiers ne s’arrêtent pas et les policiers doivent se replier. L'urgence est de compter les munitions restantes, ici, des grenades lacrymogènes. En auront-ils assez, pour tenir en cette troisième nuit de violence ? Même scène et même inquiétude à Orly. Au total, 249 policiers et gendarmes ont été blessés dans la soirée du jeudi 29 juin. Pour William Maury, responsable « nuit » à l'Alliance Police Nationale, les nuits n’ont jamais été aussi difficiles. Face aux forces de l'ordre, des individus particulièrement mobiles, des petits groupes difficiles à interpeller, équipés de mortiers, pour tenir les policiers à distance. Du jamais vu en première ligne. Sous leurs cagoules, ils sont très très jeunes. Maintenir l’ordre, tout en évitant une escalade de la violence. Pour cela, les policiers ont reçu de nouvelles consignes dans cette note : "Les opérations dans les quartiers sensibles sont annulées, pas de course-poursuite en cas de refus d’obtempérer, les lanceurs de balles de défense sont interdits et les congés limités". Pour venir en aide aux forces de l’ordre, dix-huit blindés de la gendarmerie seront déployés dans la nuit de ce vendredi 30 juin, dans toute la France. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Guenais, A. Ponsar