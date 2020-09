Maintien de l'ordre : la nouvelle doctrine de la police

Du côté des policiers, cette journée a été marquée par l'application de nouvelles règles en matière de maintien de l'ordre. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé le remplacement des grenades de désencerclement, jugées trop dangereuses. L'usage des LBD sera aussi plus encadré. Et pour faire baisser la tension, les policiers vont davantage communiquer. Cette nouvelle stratégie est attendue par plusieurs syndicats policiers.