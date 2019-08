Mort du maire de Signes : le dernier hommage des habitants

En hommage au maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, tué lundi dans l'exercice de ses fonctions, les drapeaux sont en berne sur la plupart des communes de l'Hexagone. Dans les rues, les habitants sont venus saluer une dernière fois un élu qu'ils connaissaient depuis toujours. Ses obsèques se sont déroulées ce vendredi 9 août dans la matinée, et la Légion d'honneur lui a été remis à titre posthume. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.