Maires de droite : pourquoi Emmanuel Macron les attire ?

Depuis des mois, l’exécutif se démène pour attirer des maires "Macron-compatibles", en vue des élections. À neuf mois des municipales, plusieurs dizaines d'entre eux, jusqu'à 70, quittent LR et signent dimanche 9 juin une tribune pour soutenir Emmanuel Macron. Une attitude qui offusque ceux qui restent chez Les Républicains, malgré les crises à répétition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.