Mairie de Bordeaux : qui sont les incendiaires ?

Les flammes atteignent presque quinze mètres de haut le jeudi 23 mars, dans les environs de 20 heures, une centaine d'individus envahissent la place Pey-Berland (Bordeaux) en direction de la mairie. Déterminés, certains casseurs cagoulés s'en prennent directement à l'édifice et alimentent l'incendie avec des poubelles. Dans l'après-midi du jeudi, nous filmions ce portail de la Cour d'honneur en image. Le matin du vendredi 24 mars, les Bordelais dépités sont venus voir la grande porte en bois de la mairie, joyaux du patrimoine, presque entièrement carbonisés. "Là, je suis plutôt triste oui, ça dépasse les bornes quoi. On peut être mécontent et je le suis aussi, mais pour détruire du patrimoine... Ce n'est pas acceptable", exprime une Bordelaise. Le portail du palais Rouen (Seine-Maritime), ancien archevêché devenu hôtel de ville, datait de la construction du bâtiment au XVIIIe siècle. Mais malgré l’intervention rapide des pompiers, le morceau de patrimoine semble condamner. Les habitants du centre-ville craignent de revivre la violence récurrente pendant la crise des gilets jaune. « C’est insupportable, je n'ai peut-être pas choisi le bon endroit pour vivre », exprime un Bordelais. D’après la procureure de la République de Bordeaux, cinq personnes ont été interpellées. Placés en garde à vue, deux des majeurs sont connus des services de police pour outrage, vol, port d’arme, recel et usage de stupéfiants. TF1 | Reportage G. Guist’Hau, C. Devaux, D. Bertaud