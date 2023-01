Mairies fermées mardi : est-ce légal ?

Dans ce village de Dordogne, tout le monde est au courant. La mairie sera fermée mardi prochain pour le jour de mobilisation. Une décision du maire, clairement assumée. Une initiative qu’il avait déjà prise le 19 janvier dernier, et qui n’avait fait réagir aucun de ses administrés. Maire de village ou de grande ville, ils sont aujourd’hui nombreux à prendre la même décision. À Paris, l'Hôtel de ville fermera l’accueil au public. Et des affiches, en soutien avec le mouvement social, orneront la façade. Action politique ou militante, le service public a pourtant une obligation de neutralité. Alors est-ce légal ? A Montreuil, le maire, va encore plus loin avec une initiative qui peut être considérée comme une aide déguisée pour aller manifester. Ou une subvention à la grève. Les Français sont clairement déguisés. Fermer exceptionnellement les mairies, les élus peuvent le faire. Mais ils se doivent normalement d’assurer les services essentiels, comme l’état-civil, ainsi que, bien évidemment, les services d’urgence. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, A. Viera