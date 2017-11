Les maisons en bois ont de plus en plus de succès chez les jeunes propriétaires. Ces habitats, encore plus chers de 25% que les maisons en parpaing il y a quelques années, ont vu leur coût baisser significativement. Les entreprises qui fabriquent ces maisons ont optimisé leur chaîne de production en travaillant sur les murs verticalement, ce qui a permis un gain de temps énorme et donc de productivité.