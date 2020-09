Maison de vacances squattée dans les Alpes-Maritimes : que dit la loi ?

Henri et Marie Thérèse Kaloustian ne s'en remettent pas. Cela fait déjà deux semaines que leur maison de vacances de Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, est squattée par un couple avec deux enfants en bas âge. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la loi est du côté des squatteurs puisqu'il est impossible de les expulser sans une décision judiciaire. Ne serait-il pas temps de changer cette disposition pour éviter à l'avenir de telle déconvenue ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.