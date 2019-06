La maison Gerbe, des siècles d'expertise au service des dames

Stéphane Gerbe fonde une entreprise de fabrication de collants pour dames en 1904 portant son nom. Bien que les matières n'aient pas cessé d'évoluer, le savoir-faire et le souci du détail sont restés intacts. Près de mille ouvrières travaillent à la manufacture et la plus vieille machine, de 83 ans, produit seize paires de bas par heure. S'appuyant sur un label qui atteste l'excellence des produits made in France, Gerbe réalise 40% de ses ventes à l'étranger, notamment en Asie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du dimanche 9 juin 2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09/06/2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.