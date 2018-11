Maisons en bois : de moins en moins chères

Les maisons en bois, jusqu'à présent beaucoup plus chères que les autres, sont devenues très compétitives. Désormais, elles représenteraient une maison neuve sur dix. Franck Machtelinck, constructeur, suit entre six et sept chantiers par mois, et la demande ne cesse d'augmenter. Pour y répondre, il a donc mis au point des modèles de maison standardisés. Résultats, les prix ont été divisés par deux en quinze ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.