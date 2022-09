Maisons détruites, coupures de courant : le Canada frappé par la tempête

En quelques secondes, Fiona a tout emporté sur son passage. Des maisons sont détruites par la force des vagues et des voitures balayées par la violence du vent. Samedi 24 septembre, l'ouragan a frappé la Nouvelle-Écosse et ses provinces voisines. Une femme est portée disparue. Dans la matinée de ce dimanche, les habitants découvrent les ravages de Fiona. "On a eu deux ou trois arbres qui sont tombés sur la maison. Et une heure plus tard, trois autres nous sont tombés dessus", raconte George Macdonald, un habitant. Des dégâts matériels considérables, des lignes électriques coupées. Dans la soirée de ce dimanche, 300 000 foyers restent privés d'électricité. “Vu l'étendue des dégâts et les conditions dangereuses pour nos équipes, de nombreux clients subiront des pannes pendant plusieurs jours", annonce Peter Gregg, président-directeur général de Nova Scotia Power. Pour aider les sinistrés, le Premier ministre canadien a décidé d'envoyer l'armée. Heure après heure, Fiona s'affaiblit. La tempête se dirige en ce moment, vers l'Est du Québec. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, T. Vartanian