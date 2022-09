Maisons fissurées : une habitation sur deux menacée

En rentrant de vacances cet été, Antoine Marc, propriétaire d'une maison fissurée à Wannehain, a eu une très mauvaise surprise. "On a eu carrément le placo qui s'est écarté, qui a fissuré au point où, en fin de compte, toute la cloison a bougé", dit-il. En construisant sa maison dans le Nord, jamais ce père de famille n'aurait pensé subir de si fortes chaleurs. Pourtant depuis la sécheresse de 2019, les fissures s'intensifient d'année en année et son angoisse aussi. L'un des responsables du sinistre, c'est le terrain argileux. Avec la sécheresse historique, ce type de sol se tasse. Et quand il pleut, la terre gonfle, provoquant des mouvements de terrain déstabilisant la structure et créant des fissures. Alors, comment s'adapter à ce phénomène ? Dans le Loir-et-Cher, le docteur Lamine Ighil Ameur, chercheur en mécanique des sols au CEREMA, veille sur les maisons fissurées. "Là, par exemple, on voit d'anciennes fissures qui ont été agrafées. On met en place des fissuromètres. On enregistre en temps réel l'évolution de la fissure", explique-t-il. Il expérimente ici une solution pour empêcher l'aggravation des brèches. Premier remède, l'installation d'une cuve pour récupérer l'eau de pluie et la diffuser en période de sécheresse. "Nous avons disposé autour de la façade endommagée des points d'humidification avec des capteurs. C'est un système d'irrigation goutte à goutte. Le but est d'humidifier, certes, le sol, mais de le faire d'une manière progressive", souligne-t-il. Un tuyau dépose les gouttelettes à 50 cm sous la terre, c'est-à-dire au niveau des fondations. Encore expérimental, le système revient à 15 000 euros. TF1 | Reportage M. Brossard, M.L. Bonneman B et J.L. Perez