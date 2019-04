Maisons au service du public : comment fonctionnent-elles exactement ?

Lors de son allocution, jeudi 25 avril, Emmanuel Macron a mis l'accent sur les services publics. Le chef de l'État a proposé l'installation de ce qu'il appelle "Maisons France Services" pour plus de proximité avec les administrations. De ce genre d'établissements, plusieurs de nos communes en possèdent déjà. C'est le cas par exemple d'Hondschoote, en région Hauts-de-France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.