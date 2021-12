Maîtres-chanteurs : l’arnaque aux sites pédopornographiques

C'était il y a tout juste un mois, Geoffroy Delpit consulte ses mails lorsqu'il découvre une convocation auprès de la brigade des mineurs. Il était victime d'une arnaque. Il n'a pas réagi. Mais quelques jours plus tard, il a reçu une nouvelle notification, une demande de payer une amende de 8,578 euros pour que toute procédure engagée soit annulée ou effacée. Là, il avait compris que c'était une arnaque plus vraie que nature, qui reprend la signature d'un gendarme en fonction dans le cyberespace, le général Marc Boget. Geoffroy Delpit parvient à le contacter. Ce dernier lui confirme qu'il s'agit bien d'une fraude. Certaines victimes se sont fait piéger et ont bien payé les fossoyeurs sur Internet. À ce jour, plus de 1 500 personnes ont signalé cette arnaque. Une trentaine d'entre elles ont porté plainte. Qui sont les auteurs de ces fausses contraventions envoyées à des dizaines de milliers de personnes ? Ce sont des hackers bien particuliers. Rabbin Des Bois, auteur du livre "Lève-toi et code, confessions d'un hacker" (Éditions de La Martinière), a accepté de nous en parler mais il tient à rester anonyme. D'après ce cybercriminel, pour devenir un pirate du web, il ne suffit pas d'être un expert en informatique, il faut aussi faire preuve d'un peu de psychologie. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il faut jouer sur des réflexes humains comme la peur. Le contexte de la crise sanitaire a aussi favorisé les échanges virtuels. La fraude la plus répandue du web fait chaque année plus de 20 000 victimes en France. Pour lutter contre ce type d'arnaque, le ministère de l'Intérieur rappelle aux victimes les démarches à suivre : "ne cédez pas à la panique, ne répondez jamais, ne payez pas et surtout déposez plainte sur le site Cybermalveillance.gouv.fr. Plus de 7 000 enquêteurs sont mobilisés pour retrouver les cybercriminels. Ils risquent jusqu'à deux ans de prison et 100 000 euros d'amende. TF1 | Reportage A. Basar, B. Guénais, F. Le Goïc