Maîtres-nageurs : une pénurie inquiétante à l'approche de l'été

Difficile de remplir le planning. Pendant deux ans, la piscine du centre aquatique “Forméo” à Falaise (Calvados) a manqué de maître-nageur. Et il a fallu prendre des décisions compliquées. Sur tout le territoire, 2 000 postes de maître-nageur sont à pourvoir et cela met les piscines, parfois, en difficulté. Les activités se multiplient, les horaires s’allongent et les piscines publiques ne sont plus les seules à proposer des postes. Chaque année, près de 25 maîtres-nageurs sont formés en Normandie. Les clubs de sports aussi manquent de maître-nageur. Les enfants qui veulent apprendre à nager doivent être encadrés. La pandémie a fait prendre du retard sur les cours de natation. Pour plus d’enfants, il faudrait plus de maîtres-nageurs. Ce stage pour enfants a aussi permis de rassurer les parents avant les vacances d’été. La région Normandie recherche encore une cinquantaine de maîtres-nageurs en piscine comme sur le littoral. T F1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby