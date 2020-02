Mal-aimés : le ras-le-bol des agriculteurs

Pour des raisons de santé publique, de nombreux maires ont pris des mesures anti-pesticides dans l'Hexagone. Des agriculteurs sont accusés de polluer, d'empoisonner mais aussi de maltraiter leurs animaux. Sous les feux des critiques, cette profession se sent aujourd'hui mal-aimée. Si certains ont manifesté leur mécontentement contre l'agribashing, d'autres utilisent de nouvelles méthodes pour renouer des relations avec les consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.