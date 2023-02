Maladie rare : la formidable découverte du professeur Canaud

Joséphine connaît bien ce service de l'hôpital Necker. Elle y vient depuis sa naissance. À chaque visite, c'est la même émotion pour les soignants qui ont connu la fillette avant son traitement. Pour cause, Joséphine revient de loin. Elle est atteinte du syndrome de Cloves. La maladie provoque des excroissances du corps encore visibles sur sa main. Un mal incurable jusqu'à la découverte effectuée par le professeur Guillaume Canaud. Si Joséphine a reçu le traitement dès l'âge de neuf mois, c'est que sa vie était en danger. L'une des jambes ne cessait de gonfler provoquant des infections à répétition et beaucoup de souffrances. Sa mère envisageait même une amputation. C'était il y a deux ans et demi. Depuis, grâce à un médicament pris chaque jour, la petite fille revit. La découverte du traitement a eu un retentissement mondial. Tout est parti de ce laboratoire, il y a sept ans. Néphrologue, Guillaume Canaud ne connaissait pas le syndrome de Cloves jusqu'à la rencontre d'un patient adulte touché au rein et inopérable. TF1 | Reportage C. Bayle, S. Fortin