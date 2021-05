Malgré la pluie : on prend l'air à tout prix

À Trouville-sur-Mer, tout le monde avait eu envie de prendre de la hauteur, revoir la famille et les promeneurs. Comme si un coup de sifflet venait de retentir pour un bon week-end à la plage. Depuis combien de temps les attendent-ils ces week-ends prolongés motif à évasion ? Pour eux, cela se fête en château de sable, en combi, et planche de surf pour pendre les vagues. Un peu plus au sud, Merville et son site de Kitesurf sont mouchetée de voile multicolore. Les fous de la glisse ont eux aussi répondu à l'appel du temps libre. En revanche, en Auvergne, ce n'était pas la même chanson. Vu du ciel, il apparaît que le mauvais temps n'a pas découragé tout le monde même après des mois de contrainte sanitaire. C'est le cas des randonneurs qui affirmaient ne pas craindre la pluie et comptent profiter du week-end de quatre jours pour faire un peu de marche. Pour eux, c'était certes la pluie, mais le grand air coûte que coûte. Un peu de gadoue, des vêtements de pluie, mais la liberté et ces bouffées d'oxygène. La suite dans le reportage ci-dessus.