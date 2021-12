Malgré les drames, la traversée de la Manche coûte que coûte

Dans les camps de fortunes qui bordent la côte de Dunkerque à Calais, tous ont entendu parler du naufrage de mercredi dernier et de ses 27 morts. Plus qu’avant encore, chacun a en tête les dangers de la traversée. Les migrants rencontrés ici nous ont dit vouloir continuer. Beaucoup sont en contact avec des passeurs, mais peu acceptent d’expliquer comment ils s’organisent. Sur le camp, seul ce Soudanais de 22 ans a accepté de nous décrire leur méthode. Le passage coûte entre 2 000 et 5 000 euros. Tant qu’il y a de la demande, il y a des passeurs de plus en plus professionnels. Moins de petit bateau, comme celui-ci, à la place, des embarcations plus longues. Nous en avions filmé une lors d’un départ , il y a trois semaines. Les passeurs ont aussi adapté leur méthode aux contrôles de police, envoyant parfois des bateaux près des patrouilles pour détourner leur attention, pendant que plusieurs partent ailleurs. des filières internationales sont apparues. Cette année 2021, la police a empêché 300 départs et arrêté 50 passeurs à Calais. Avec l’hiver, les tentatives devraient diminuer. Elles reprendront certainement de plus belle au printemps si rien ne change. T F1 | Reportage M. Guilleux, V. Pierron