Maltraitance animale : les éleveurs s'organisent pour échapper aux abattoirs

Face à l'insuffisance des contrôles et la lenteur des changements, certains éleveurs ont décidé de mettre en place leur propre filière d'abattage artisanale. Certes, ils élèvent des animaux pour les vendre et les tuer, mais cela ne devrait pas se faire dans n'importe quelle condition. De plus, les abattoirs actuels ne correspondent pas à l'élevage tel qu'ils le conçoivent.