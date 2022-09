"Mamma Mia !" : les Italiens obligés d'importer de la sauce tomate

La tomate est l'ingrédient incontournable de toute pizzeria. "C'est le point de départ de la pizza, car la plupart des recettes se font avec de la tomate et de la mozzarella. La pizza née comme ça, c'est la fameuse Margherita", nous montre Michele Policielli, pizzaiolo - Posta Bassi. Chaque soir, il utilise 20 kg de purée de tomates. Ces fruits sont cultivés dans des champs au sud de l'Italie, dans les Pouilles, la première région productrice du pays. Ils se récoltent au petit matin, avant que la chaleur ne devienne écrasante. La région est l'une des plus exposées à la sécheresse. Cet été, les températures ont longtemps dépassé les 37°C, endommageant les 10 hectares de cultures. Ottavio Ursitti a beau avoir arrosé nettement plus que l'an dernier, sa récolte est déjà amputée de 20%. "Les fortes chaleurs ont agressé la fleur. Sur de nombreuses plantes, la fleur a grillé avant la fécondation et le fruit n'a pas su se former et arriver à maturité", nous explique ce responsable de production. Moins de tomates qui coûtent de plus en plus cher à transformer pour l'industrie. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa