Manchester, dans la crainte d'un certain Mbappé

Manchester au Royaume-Uni, temple du football, a longtemps remercié la France de lui avoir prêté un certain Éric Cantona. Mais aujourd'hui, dans le centre-ville, c'est une autre tonalité avant la rencontre décisive. "À l'intérieur des pubs de Manchester, on a déjà prévu le chant de la victoire", raconte notre envoyé spécial François Xavier-Ménage. Plus calme, à l'arrière-boutique, il y a Marc qui multiplie les livraisons de bières dans toute la ville. Lui, il n'a qu'une crainte avant la rencontre : "Mbappé, il est brillant, la pure classe. Il devrait venir jouer à Manchester". Allan, lui, veut connaître les toutes dernières infos sur l'équipe anglaise. Mais dans le salon, la télé fait des caprices. Alors direction la salle à manger, où la mère d'Allan est priée d'abandonner son feuilleton quotidien. Vu la conjoncture actuelle, le football est plus que jamais de l'oxygène. Dans la maison, chacun a déjà réservé sa place avant la rencontre France - Angleterre. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta