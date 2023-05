Manet-Degas, l'exposition événement

Ils ont peint les premiers bains de mer et capté la lumière des plages du Nord. Ils ont fréquenté les cafés de Montmartre, tombant sous le charme des mêmes modèles. Édouard Manet et Edgar Degas, deux géants de la modernité, amis autant que rivaux. Deux regards posés sur la société qui les entoure. Manet surprend les chevaux en plein galop, tandis que de Degas capte les instants juste avant la course. Cadrage frontal chez l'un, tout en perspective chez l'autre. Les confronter, donne à voir les deux personnalités que tout oppose, en particulier dans leur rapport aux femmes. Rien de tel chez Degas, comme en témoigne cet intérieur sombre, intitulé "Le viol". Degas restera célibataire et sa vie amoureuse, un mystère. Les relations entre cet homme secret et son rival plus célèbre que lui seront difficiles. Un tableau raconte une de leurs brouilles. Degas peint Manet, affalé dans son fauteuil, écoutant sa femme jouer au piano. Et Manet peindra lui-même sa chère épouse à de nombreuses reprises tel qu'il la voit. Degas, lui, restera fidèle à son sens aigu de l'observation. Deux artistes uniques, à l'ambition commune, bousculer les codes pour imposer leur art. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Lachat, F. Mignard