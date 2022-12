Mangas : ils déferlent au pied du sapin

Sauriez-vous trouver le point commun entre "L’étranger", "Cyrano de Bergerac", "One Piece" et "Dragon Ball" ? Ces quatre œuvres font partie des 25 livres préférés des Français. Les mangas occupent désormais une place de choix dans toutes les librairies. Alors que les ventes des autres livres sont en baisse, celles des mangas ont augmenté de 15% en un an, difficile de passer à côté du phénomène. Au milieu de centaines de titres, on ne sait plus où commencer, il vous faut un guide. Mais pour ceux qui aiment les séries longues, "One Piece" est parfait. Avec ces centaines de tomes, il est le manga le plus vendu au pays et fait le plus gros succès de sa maison d’édition française avec 35 millions d’exemplaires vendus. Un engouement qui s’explique par trois facteurs. Le premier, les Français se sont remis à lire pendant le confinement. Le deuxième, ce sont des animés et qui dit animé dit dessins animés. Et le troisième facteur est le pass Culture qui a démocratisé l’accès au manga. Face à un tel succès, on retrouve du manga partout. Plus que quelques références de mangas dans les rayons. Pour remplir sa hotte, le père Noël a intérêt à se dépêcher. TF1 | Reportage L. Kebdani, J. Maviert, S. Humblot