Mangez-moi ! emballages nouvelle génération

Capitale excentrique, punk, luxe, Londres est de ces villes où l'on peut se voir proposer à l'entrée des hôtels des cocktails, comme vous n’en avez jamais vu nulle part dans le monde. Cette petite bulle est en train de se faire un nom en Angleterre. Déjà distribué lors de marathons ou de festival, la promesse de cet emballage est énorme : remplacer le plastique. Le contenant se mange, mais n’a pas de goût. Seul ce qu'il y a à l'intérieur a de la saveur. Cette petite révolution est née dans l'entreprise Notpla à l’est de Londres. Le Français Pierre Paslier est l'un de ses fondateurs. Et s'il a fait beaucoup de publicité avec ses bulles comestibles, il arrive désormais à fabriquer des emballages solides, totalement biodégradables. Il s'agit d'une première mondiale. Imaginez les tonnes de plastique économisées grâce à cette technologie. On estime aujourd'hui jusqu'à 200 millions de tonnes de déchets de plastique polluant l’océan. Le monde est accro à ce matériau très résistant, mais non recyclable. Et voilà qu’on aurait trouvé la recette pour le remplacer. Le secret derrière cette innovation est précieusement gardé même si nous avons pu filmer une partie de la production et des tests en laboratoire. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que derrière la recette se trouve un savant mélange de différentes algues cultivées en mer sur des cordes. C'est le cas aux Pays de Galles. Il s'agit d'un produit naturellement gélatineux qui présente la même propriété que le plastique. La technologie n'est pas encore parfaite. L'emballage ne peut pas se conserver plus d'un an. Et son prix est encore plus élevé que le plastique. Mais ça n'a pas empêché de grands groupes de l'acheter, comme Decathlon ou encore l'un des leaders mondiaux de livraison de repas à domicile. Présente dans une dizaine de pays en Europe, la marque a déjà vendu plus de deux millions de boîtes, qui ne finiront pas dans les océans. TF1 | Reportage J. Corbillon, E. Fourny