Mangue : la reine de l’été

Juteuses, sucrées à souhait, les mangues sont connues de toutes les papilles, mais on ne sait presque rien des manguiers, ces arbres qui vivent jusqu'à 400 ans. C'est en Inde qu'il y en a le plus. Ils tapissent de vert la plupart des régions du pays. Chaque été sous leur canopée, tels des équilibristes, ces cueilleurs récoltent avec leurs perches en bambou le roi des fruits. Dans cette ferme, on compte plus de 2 000 arbres. Ici, 80 tonnes de mangues sont vendues par an soit plus de 300 000 euros. Mais cette année à cause d'une forte vague de chaleur, presque la totalité de la production a été perdue. Après quatre mois de récolte, la saison touche à sa fin. Les dernières mangues vont être exportées à travers tout le pays. L'Inde est l'un des plus gros producteurs au monde avec 20 millions de tonnes par an, soit la moitié de la production mondiale. De mai à juillet, la mangue est partout dans le pays. Elle se déguste en l'aspirant, en glace, en boisson, et même en sandwich. Son goût déchaîne les passions. Les Indiens en raffolent tellement qu'ils les mangent toutes. TF1 | Reportage M. Laouamen, N. Khan