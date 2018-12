Manifestation à Paris : des cibles n'ont pas été choisies au hasard

Pendant les manifestations de samedi, les casseurs se sont pris à des cibles bien particulières. Ils ont visé des sites symbolisant la fortune et l'autorité. Ces individus ont détruit des voitures haut de gamme, brûlé des boutiques de luxe et vandalisé des distributeurs de billets de banque ou encore l'édifice de la bourse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.