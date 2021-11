Manifestation contre les restrictions : une "orgie de violences" aux Pays-Bas

A Rotterdam, aux Pays-Bas, des dizaines de manifestants chargent la police. La manifestation dégénère complètement. Les forces de l'ordre ouvrent alors le feu et tirent en l'air pour faire reculer la foule. On entend les coups de feu, mais d'après les témoins, les policiers vont aussi viser la foule. Au coin d'une rue, un manifestant reçoit une balle. Il s'écroule sans qu'on ne sache clairement qui a tiré. L'homme est touché à la jambe. Deux personnes en tout auraient été blessées par balle d'après les médias néerlandais. Les policiers assument le recours aux armes à feu. La manifestation commence vendredi en plein centre de Rotterdam. Les participants protestent contre le retour des mesures sanitaires, notamment la fermeture des restaurants et commerces le soir. Ils sont plusieurs milliers. La police intervient pour les disperser. Mais très vite, certains manifestants attaquent les forces de l'ordre à distance avec des pierres, des feux d'artifice et au corps-à-corps. Plusieurs policiers sont blessés et plusieurs voitures incendiées. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées. TF1 | Reportage F. Litzler, F.C. Geroult, S. Cherifi