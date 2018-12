Manifestation de la CGT : comment les syndicats peuvent-ils trouver leur place face au mouvement des gilets jaunes ?

Sur la place de la République, la CGT effectue son rassemblement annuel ce 1er décembre 2018. Face au mouvement des gilets jaunes, elle tente de trouver sa place mais redoute d'être accusée de récupération politique. Les gilets rouges espèrent une convergence des mouvements. De leur côté, les gilets jaunes refusent la main tendue de la CGT et insistent sur le caractère non-syndical et non-politique de leur manifestation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.