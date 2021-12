Manifestation des soignants : que demandent-ils précisément ?

Des médecins, des infirmiers, mais aussi des internes sont venus d'un peu partout dans le pays. Ils veulent faire pression sur le gouvernement pour attirer son attention sur le manque de moyens à l'hôpital public. C'est le cas du manque de personnel. Des démissions en cascade ont été constatées face à la dureté du métier. On a aussi parfois du mal à remplacer certains médecins. Et puis, il y a les fermetures de lits que l'on voit beaucoup sur les banderoles. C'est l'une des préoccupations majeures des manifestants. Une question centrale se pose : qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital à l'aune de cette cinquième vague de l'épidémie ? Le Ségur de la santé n'a pas suffi l'an dernier. Il faut se retrouver à nouveau autour de la table pour de nouvelles mesures, notamment des augmentations de salaire. C'est d'ailleurs l'objet de la rencontre entre la délégation des manifestants et le ministère de la Santé, en cours en ce moment. TF1 | Duplex V. DEPRET