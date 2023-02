Manifestation du samedi : les cortèges font-ils le plein ?

Ce samedi a lieu une mobilisation sensiblement identique aux rassemblements de la semaine avec 4 500 personnes à Valence (Drôme), selon la police. Blanche travaille dans le secteur privé. Malgré le froid mordant, elle est venue en famille, avec son papa et sa fille Garance, 17 mois, la plus jeune manifestante. Le père de la jeune femme a manifesté durant la semaine, mais tenait à se mobiliser durant le samedi également. "C'est important qu'il y ait des samedis, parce que les gens, les familles, peuvent venir", explique celui-ci. Karine, elle, amène sa fille de quatorze ans manifester pour la première fois. Elle est téléopératrice et souhaite une retraite à 62 ans. Elle s'inquiète pour les générations futures. Norbert, 58 ans, est infirmier depuis 30 ans. Il espère arrêter de travailler dans quatre ans. Son emploi est physique, dit-il. "J'espère que je serai en pleine forme, que je pourrai faire les piqûres, m'accroupir et tout ça dans quatre ans. Parce que j'ai 58 ans", lance-t-il. Par ailleurs, les défilés vont se poursuivre cet après-midi dans tout le pays. Les syndicats espèrent mobiliser jusqu'à 850 000 Français. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, S. Thizy