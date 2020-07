Manifestation féministe à Paris contre deux membres du gouvernement

À l'appel du collectif #NousToutes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, place de l'Hôtel de ville. Deux ministres sont dans le collimateur de ces militantes féministes. Gérald Darmanin, qui fait l'objet d'une enquête pour viol, ainsi qu'Eric Dupond-Moretti, qualifié de sexiste et anti-féministe suite à des propos anciens, sont appelés à la démission. Les associations ne désarment pas depuis leur nomination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.