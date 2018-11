Manifestation des gilets jaunes à Paris: une journée presque comme les autres dans les grands magasins

Cette journée parisienne du 24 novembre a montré la coexistence de deux France. D'un côté, la violence et la colère aux Champs-Élysées. De l'autre, une vie presque normale avec déjà les premières courses de Noël. Deux ambiances qui se trouvent seulement à quelques centaines de mètres de distance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20 du 24 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.