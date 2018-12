Manifestation des gilets jaunes : la plupart des commerces des Champs-Élysées sont fermés

Le ministère de l'Intérieur a laissé l'avenue des Champs-Élysées ouverte pour laisser les commerçants travailler. Mais la plupart des boutiques et des cafés ont décidé de fermer. Toutes les rues qui mènent sur les Champs-Élysées sont filtrées. Tous les piétons doivent passer par un contrôle d'identité et une fouille systématique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.