Manifestation des gilets jaunes : la confiance envers les politiques mettra du temps à revenir

A l'ère du mouvement des gilets jaunes, les politiques ont du mal à se faire entendre par la population. Les députés des circonscriptions sont les premiers à ressentir la perte de confiance. Ils savent qu'elle aura du mal à revenir, mais continuent d'aller à la rencontre des gens. C'est le cas de Laure de La Raudière, députée Agir d'Eure-et-Loire, et de Sacha Houlié, députée LREM de la Vienne.