Manifestation des gilets jaunes: les CRS ont maintenu les sites stratégiques praticables

Les gilets jaunes ont ciblé des endroits stratégiques comme les aéroports, les tunnels et certaines places de la capitale pour la manifestation du 17 novembre 2018. Les CRS ont reçu l'ordre d'éviter le blocage total de la circulation dans ces lieux. Au tunnel du Mont-Blanc, les manifestants ont forcé les limites établies par les forces de l'ordre. Après des heurts, quelques interpellations ont eu lieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.