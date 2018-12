Manifestation des gilets jaunes : Edouard Philippe s’exprime sur le dispositif de sécurité

Edouard Philippe s'est exprimé ce 1er décembre 2018 depuis la préfecture de police de Paris, en marge du mouvement des gilets jaunes. Il est notamment revenu sur le dispositif de sécurité mis en place. "Les forces de l'ordre ont montré la pertinence du dispositif. Nous avons procédé à plus de 107 interpellations. Ce qui est un nombre considérable et qui démontre bien à la fois la violence qui s'exprime à destination des forces de l'ordre et notre détermination à ne rien laisser passer", a-t-il affirmé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.